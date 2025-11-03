پخش زنده
مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک، تاثیرگذارترین مربی فصل ۰۴-۱۴۰۳ فوتبال ایران انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم برترین مربیان بیست و چهارمین دوره لیگبرتر با حضور پیشکسوتان، مسؤولان، سرمربیان و جمعی از اهالی ورزش به همت کانون مربیان فوتبال ایران برگزار شد و از سیدمجتبی حسینی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک هم قدردانی شد.
با نظر کانون مربیان فوتبال ایران، مجتبی حسینی، سرمربی پرتلاش و سازنده آلومینیوم اراک بهعنوان تاثیرگذارترین مربی فصل ۰۴-۱۴۰۳ فوتبال ایران انتخاب شد.
در این مراسم دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور بهعنوان برترین مربی سال و مهدی تارتار، سرمربی گلگهر سیرجان بهعنوان مربی اخلاق فوتبال ایران انتخاب شدند.