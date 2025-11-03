پخش زنده
حماس اعلام کرد: تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرا در کمیسیون امنیت داخلی کنست به منزله تثبیت وجهه فاشیستی و وقیح رژیم اشغالگر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ حماس اعلام کرد: تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرا در کمیسیون امنیت داخلی کنست به منزله تثبیت وجهه فاشیستی و وقیح رژیم اشغالگر است؛ از سازمان ملل، جامعه بین المللی، مؤسسههای حقوقی و انسانی ذیربط میخواهیم فورا برای متوقف کردن این جنایت وحشتناک اقدام کنند.
مرکز دفاع از اسرا: قانون اعدام اسرا جنایت جنگی است
کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب نوشت: مرکز فلسطینی دفاع از اسرا اعلام کرد تصویب قانون مجازات اعدام اسرا در قرائت اولیه در کمیسیون امنیت قومی رژیم اشغالگر جنایت جنگی اسرائیل است و درباره جنگ دیگر اسرائیل علیه انسانیت هشدار میدهیم. پیامدهای این گام فاشیستی خونریزانهتر خواهد بود و سرتاسر منطقه را به باتلاق نامشخص دیگری سوق خواهد داد که هیچ کس نمیتواند پیامدهایش را پیش بینی کند.
دولت افراط گرا و تروریست اسرائیل بار دیگر ثابت کرد که با اتخاذ این تصمیم، از خون اسرا در زندانهای رژیم صهیونیستی تغذیه میکند.
همه سطوح گروههای فلسطینی باید موضع یکپارچه ملی در حمایت از اسرا و محکومیت این گام فاشیستی اسرائیل داشته باشند.
رأی مثبت کمیسیون امنیتی کنست به قانون مجازات اعدام اسرای فلسطینی
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: رسانههای اسرائیلی اعلام کردند کمیته امنیت داخلی کنست برای رأیگیری درباره پیشنویس قانون مجازات اعدام اسیران فلسطینی تشکیل جلسه داد و به آن رأی مثبت داده شد.