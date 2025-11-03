پخش زنده
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، از ثبت دو اثر شاخص تاریخی، فرهنگی در شهرستان لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس گفت: بیمارستان امام سجاد لار واقع در شهر جدید لار و در خیابان ابنسینا، از بناهای شاخص دوره پهلوی دوم است که پس از زلزله سال ۱۳۳۹ و همزمان با ساخت شهر جدید لار ساخته شد.
صادق زارع ادامه داد: این مجموعه شامل بیمارستان، زایشگاه و خوابگاه پزشکان است که به عنوان بخشی از نخستین زیرساختهای بهداشتی جنوب فارس، واجد ارزش معماری و تاریخی شناخته شده است.
او افزود: حسینیه اعظم لار نیز از دیگر آثار ثبتشده است که به دوره پهلوی دوم تعلق دارد و به دلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی ویژهاش، اهمیت فراوانی دارد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس بیان کرد: این مکان نهتنها محل زندگی و تدفین آیتالله آیتاللهی، از علمای برجسته جنوب فارس، بلکه صحنه رویدادهای وحدتآفرین میان شیعه و سنی در این منطقه نیز است.
زارع گفت: ثبت این آثار بهمنزله پاسداشت هویت تاریخی لارستان است و از این پس هرگونه اقدام در عرصه و حریم آنها ، تنها با تأیید وزارتخانه امکانپذیر است.
لار در فاصله تقریبی حدود ۳۳۰ کیلومتر تا شیراز است و در جنوب استان فارس قرار دارد.