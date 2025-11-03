سیزدهم آبان، روزی که سه روایت تاریخی از مبارزه با استکبار را در حافظه خود جای داده؛ از تبعید امام خمینی(ره) تا شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، روزی فراتر از یک تاریخ معمولی در تقویم است؛ روزی که به عنوان نماد بیداری در برابر تحقیر و استکبارستیزی در حافظه ملت ایران ماندگار شده است.

این روز تاریخی، روایتگر سه واقعه مهم است:

تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳

کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

هر یک از این وقایع، نمایانگر نقش یک نسل در مبارزه با استکبار است: نسل اول که تبعید بنیانگذار انقلاب اسلامی را به نظاره نشست، نسل دوم که خون دانش‌آموزان معترض را بر سنگفرش خیابان‌های تهران دید و نسل سوم که با تسخیر لانه جاسوسی، فریاد استقلال و مخالفت با دخالت‌های خارجی را به گوش جهانیان رساند.

سیزدهم آبان به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار» در تقویم رسمی کشور ثبت شده و هر ساله با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده در سراسر ایران، یاد و خاطره این سه روایت تاریخی زنده نگه داشته می‌شود.

این روز برای نسل جوان ایران، نماد آگاهی، بیداری و ادامه راه مبارزه با استکبار در عرصه‌های جدید است.

گزارش از عباس نوائیان