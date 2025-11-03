پخش زنده
سیزدهم آبان، روزی که سه روایت تاریخی از مبارزه با استکبار را در حافظه خود جای داده؛ از تبعید امام خمینی(ره) تا شهادت دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، روزی فراتر از یک تاریخ معمولی در تقویم است؛ روزی که به عنوان نماد بیداری در برابر تحقیر و استکبارستیزی در حافظه ملت ایران ماندگار شده است.
این روز تاریخی، روایتگر سه واقعه مهم است:
هر یک از این وقایع، نمایانگر نقش یک نسل در مبارزه با استکبار است: نسل اول که تبعید بنیانگذار انقلاب اسلامی را به نظاره نشست، نسل دوم که خون دانشآموزان معترض را بر سنگفرش خیابانهای تهران دید و نسل سوم که با تسخیر لانه جاسوسی، فریاد استقلال و مخالفت با دخالتهای خارجی را به گوش جهانیان رساند.
سیزدهم آبان به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار» در تقویم رسمی کشور ثبت شده و هر ساله با برگزاری راهپیماییهای گسترده در سراسر ایران، یاد و خاطره این سه روایت تاریخی زنده نگه داشته میشود.
این روز برای نسل جوان ایران، نماد آگاهی، بیداری و ادامه راه مبارزه با استکبار در عرصههای جدید است.
گزارش از عباس نوائیان