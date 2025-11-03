پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: توسعه و ارتقای زیرساختهای حملونقل هوایی زمینه جذب سرمایهگذاری و رونق اشتغال در شهرستان را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا پارسایی با هدف نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاههای خدماترسان مستقر در فرودگاه وبررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی طرح توسعه آن، از بخشهای مختلف این فرودگاه بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید که با حضور مسئولان فرودگاه و کارشناسان فنی انجام شد، ضمن بررسی وضعیت خدماترسانی به مسافران، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، استانداردهای ایمنی، و هماهنگی میان نهادهای ذیربط تأکید کرد.
پارسایی با اشاره به نقش فرودگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، اظهار داشت: توسعه و ارتقای زیرساختهای حملونقل هوایی در شهرستان امیدیه، نهتنها به تسهیل خدمات عمومی و رفاه مردم منجر میشود، بلکه ظرفیت مهمی برای جذب سرمایهگذاری و رونق اشتغال فراهم میآورد.
دادستان عمومی و انقلاب امیدیه تاکید کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود از اجرای دقیق قوانین و حفظ منافع عمومی حمایت خواهد کرد.
در پایان این بازدید مقرر شد جلسهای مشترک با مسئولان مرتبط جهت رفع موانع اجرایی طرح توسعه فرودگاه و تسریع در روند خدماترسانی برگزار شود.
فرودگاه امیدیه به عنوان تنها فرودگاه جنوب شرق استان خوزستان با میانگین ۱۵ پرواز در هفته، در صورت توسعه، قابلیت خدمت رسانی به عموم مردم منطقه و همچنین صنایع مستقر را خواهد داشت.