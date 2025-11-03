مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور مجوز فروش دو ملک دانشگاه پیام نور استان در راستای مولد سازی اموال و دارایی‌های دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان گفت: در دومین جلسه کارگروه ملی مولدسازی اموال دولت، دو ملک متعلق به دانشگاه پیام نور بیرجند واقع در خیابان ۱۵ خرداد مورد بررسی قرار گرفت و مجوز آن صادر شد.

وی افزود: هدف از اجرای طرح مولدسازی، بهره‌برداری بهینه از اموال دولتی و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع مالی مؤثر در پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان است.

ذاکریان با بیان اینکه رویکرد دولت در اجرای این طرح، شفافیت و انضباط مالی است، افزود: ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش یا واگذاری املاک مازاد، مستقیماً به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و زیرساختی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا از این طریق، روند توسعه استان شتاب گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: این اقدام ضمن ارتقای بهره‌وری دارایی‌های دولت، به تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع موانع مالی دستگاه‌ها کمک شایانی خواهد کرد.