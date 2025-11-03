به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم‌اله کرمی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل جاده‌های اصلی این شهرستان، مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این اتوبوس، ۱۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز از نوع ترامادول کشف کردند، ادامه داد: ارزش محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی نی ریز اضافه کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.