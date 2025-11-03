پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی نیریز از کشف ۱۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ عظیماله کرمی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل جادههای اصلی این شهرستان، مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این اتوبوس، ۱۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز از نوع ترامادول کشف کردند، ادامه داد: ارزش محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی نی ریز اضافه کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.