با تلاش پلیس فتا ، ۲۱۰ میلیون تومان که به صورت غیر مجاز از حساب بانکی یک شهروند کاشمری خارج شده بود به حسابش برگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا کاشمر مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا پی گیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسن مشهدی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی دقیق متوجه شدند مبلغ خارج شده از حساب مالباخته به منظور پولشویی در سه مرحله به حساب بانکی فردی واریز شده است، بنا براین حساب‌های بانکی مقصد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی با هماهنگی مقام قضایی مسدود شدو پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اطمینان از برداشت غیر مجاز از حساب مالباخته، مبلغ به حساب مالباخته عودت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با بیان این که در روش برداشت غیرمجاز یا فیشینگ، در فضای مجازی، مجرمان ابتدا با ارسال لینک‌های جعلی و بد افزار به گوشی تلفن همراه مخاطب، به حساب بانکی و همراه بانک مالباختگان دسترسی پیدا کرده و سپس اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی یا برداشت وجه می‌کنند لذا شهروندان باید هوشیار بوده و از بازکردن لینک‌های ناشناخته خودداری کنند.