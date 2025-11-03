به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: ماموران انتظامی کامیون حامل ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را در کمربندی شیراز توقیف کردند.

سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.