پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلال احمر ایران در پیامی به همتای افغانستانی خود، ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان و خانواده قربانیان این زمینلرزه در شب گذشته، برای اعزام نیروهای عملیاتی امدادی و ارسال کمکهای بشردوستانه به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام دکتر کولیوند آمده است:
جناب آقای شیخ الحدیث شهابالدین دلاور
رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر افغانی ابلاغ میکند. با اندوه فراوان، از وقوع زلزلة مهیبی به بزرگی ۶/۳ ریشتر در شمال افغانستان و در نزدیکی ولایات بلخ و سمنگان مطلع شدیم که ضمن آسیب به زیرساختها، متأسفانه به جان باختن شماری از مردم آن کشور و همچنین مصدومیت صدها نفر دیگر انجامیده است. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال احمر افغانی در غم از دست دادن جان با ارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میدارد. در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام میکنیم. با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال احمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران