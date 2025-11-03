به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی از تداوم هوای پایدار و نسبتاً خنک استان همدان در روز‌های آینده خبر داد و عنوان کرد: با وجود کاهش دمای صبحگاهی، تغییر محسوسی در شرایط جوی استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد موقت و ملایم انتظار می‌رود.

زاهدی اظهارداشت: در روز‌های آینده دمای هوا اندکی کاهش یافته و این شرایط کم‌وبیش تا پس‌فردا ادامه خواهد داشت، اما پس از آن دمای صبحگاهی حدود یک تا دو درجه سلسیوس افزایش می‌یابد. به‌طور کلی تا پایان هفته ثبات نسبی در وضعیت جوی استان حاکم است، هرچند احتمال نوسانات دمایی جزئی وجود خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان همدان به وضعیت دمای استان در شبانه روز گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب منفی ۱ و ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شده است.

باقری شکیب افزود: صبح امروز فامنین با حداقل دمای منفی ۳ درجه، به عنوان سردترین نقطه استان و شهرستان نهاوند با حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد، به عنوان گرمترین شهرستان استان ثبت و گزادش شده است.