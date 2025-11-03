پخش زنده
رئیس دادگستری مهاباد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد اعلام کرد بازپس گیری اراضی حاشیه سد مهاباد از متصرفان وظیفه اصلی این نهاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، جواد بنایی افزود: در صورتی که متولیان امر مانند امور آب، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و امور اراضی خود در جهت برخورد با متصرفان به بیت المال اقدام کنند بازپس گیری اراضی حاشیه سد مهاباد به سرانجام خواهد رسید ولی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل شود یقینا برخورد قاطعی از سوی دادگستری مهاباد با متجاوزان صورت میگیرد.
وی در ادامه از کسانی که اراضی ملی را تصرف کردهاند خواست داوطلبانه از تصرف زمینهای حاشیه سد مهاباد عقب نشینی کنند.