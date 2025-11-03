پخش زنده
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی اساسنامه چند شرکت و سازمان شهرداری و تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در جلسه آتی شورا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت:سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سیزدهم آبان برگزار خواهد شد و پس از اتمام جلسه اعضای شورا فرصت خواهند داشت در برنامه و مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کنند.
بر اساس اعلام سخنگوی شورا در این جلسه اساسنامههای «شرکت خاکریز آب»، «سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران» و «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» بررسی و گزارش کمیسیونهای اصلی نیز قرائت خواهد شد.
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در دستور جلسه سیصد و شصت و هشتم خواهد بود.