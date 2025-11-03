ثبت بالاترین نرخ بیکاری ظرف چهار سال اخیر در استرالیا، ۳۳ هزار و ۹۰۰ فرد جویای کار را به جمعیت هفتصد هزار نفری بیکاران این کشور اضافه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بانک مرکزی استرالیا نرخ بیکاری را برای سه ماه پایانی سال جاری میلادی ۴/۳ درصد پیش بینی کرده بود که هنوز دو ماه مانده به پایان سال، این عدد به ۴/۵ درصد یعنی بالاترین رقم، ظرف چهار سال اخیر افزایش یافت.

به گفته کارشناسان پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال و افزایش تورم بالاتر از پیش بینی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا برای چهارمین بار در سالجاری میلادی قوت گرفته است.

تازه‌ترین آمار‌ها نیز از اضافه شدن ۳۳ هزار و ۹۰۰ فرد جویای کار به جمع ۷۰۰ هزار نفری بیکاران استرالیا حکایت دارد.