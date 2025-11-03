به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، طرح انتقال آب سد طالقان پس از هفت ماه به بهره برداری رسید، با بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر تأمین آب سالم برای میلیون‌ها شهروند، امکان تعمیر و نگهداری خطوط موجود، رسوب‌زدایی و استفاده هم‌زمان در شرایط اضطراری فراهم شده است.

این اقدام ملی، نماد توان مهندسی داخلی و مدیریت جهادی در خدمت امنیت آبی کشور است،طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران و البرز با همت جهادگران قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) تکمیل شد و امروز با حضور رئیس‌جمهور به بهره برداری رسید.

طرح بزرگ انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های تهران و البرز، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان ایرانی تکمیل شد.