طرح خط انتقال آب سد طالقان به تهران و البرز امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، طرح انتقال آب سد طالقان پس از هفت ماه به بهره برداری رسید، با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر تأمین آب سالم برای میلیونها شهروند، امکان تعمیر و نگهداری خطوط موجود، رسوبزدایی و استفاده همزمان در شرایط اضطراری فراهم شده است.
این اقدام ملی، نماد توان مهندسی داخلی و مدیریت جهادی در خدمت امنیت آبی کشور است،طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران و البرز با همت جهادگران قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) تکمیل شد و امروز با حضور رئیسجمهور به بهره برداری رسید.
طرح بزرگ انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیهخانههای آب استانهای تهران و البرز، با تلاش شبانهروزی متخصصان ایرانی تکمیل شد.