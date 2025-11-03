پخش زنده
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در بیانیهای، از اقشار و آحاد مختلف ملت مومن، انقلابی، ولایی و بصیر ایران اسلامی برای حضور پرشور و شکوهمند در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی و شکست ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار جهانی است. روزی که جوانان فداکار ایران اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به جهانیان ثابت کردند با اتکا به قدرت ایمان میتوان هر بیگانه به ظاهر قدرتمندی را به زانو در آورد.
متن بیانیه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به این شرح است: فتح جاسوسخانه آمریکا در سال ۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام، اقدامی شجاعانه و حماسی در برابر دشمن کینه توزِ انقلاب اسلامی مردم ایران بود. دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آن را منشأ استبداد پهلوی، وابستگی کشور، چپاول بین المللی و خواهان نابودی حیثیت ملی و ذخایر مملکت عنوان کرده است.
با گذشت ۴۶ سال از واقعه بزرگ، تاریخی و عبرت آموز تسخیر لانه جاسوسی در تهران و با وجود جنجال آفرینی، غوغاسالاری و هیاهوی رسانهای نظام سلطه و صهیونیسم با پوشش حقوق بشر، هر سال حقانیت اقدام انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) آشکارتر شده و اکنون که این روز درفرهنگ عمومی کشورمان به نمادی از مقاومت، همبستگی و دفاع ملی در برابر سیاستهای ظالمانه و استکباری زورگویان مبدل شده، تکریم و ستایش آزادیخواهان عالم را درپی داشته است.
امروز که رژیم خبیث صهیونی با پشتیبانی سیاسی و تسلیحاتی آمریکا و دولتهای غربی در حال جنایتآفرینی و کشتار روزانه زنان، مردان و کودکان بیگناه و نسل کشی در غزه است، چهرهای جدیدتر از استکبار عیان شده است و یقیناً اعتراض، مخالفت و صفآرایی جوامع جهانی حقطلب و مدافعان واقعی حقوق بشر در برابر این طاغوتهای زمان به رغم سکوت و یا حمایت سران بزدل و واداده دولتها در برابر این جنایتها، گواهی دیگر بر حقانیت جبهه حق و مردم مظلوم فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای مظلوم منطقه خواهد بود.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت مومن، انقلابی، ولایی و بصیر ایران اسلامی برای حضور پرشور و شکوهمند در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان و تاکید بر ضرورت بازخوانی، درس آموزی و تبیین حماسه این رخداد مهم تاریخی و پیامدهای آن به ویژه برای نسل جوان و آیندهساز کشور و نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) تصریح کرده است: اکنون همه صاحبنظران، کارشناسان، نهادها و شخصیتهای مرجع صادق و معتبر سیاسی جهان، همراه و همصدا با ملت ایران اذعان میکنند که در حال حاضر آمریکا بیش از پیش مظهر بارز شیطان صفتی، پلیدی، پلشتی و زورگویی در تاریخ معاصر است و سفارتخانه هایش در جای جای این عالم، به کانونی برای طراحی توطئه و فتنه آفرینی بر ضد ملتها، تحمیل خوی استکباری، اعمال دیکتاتوری ضد بشری بین المللی و حمایت همه جانبه از رژیم جعلی و منحوس کودک کش اسرائیل و دولتهای وابسته اش مبدل شده و چنین اندیشهای بدون هیچ شک و شبههای محکوم به زوال است.