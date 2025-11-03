به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: حسب گزارشات مردمی و در جریان پایش‌های دوره‌ای و بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده توسط تیم‌های تخصصی این اداره کل، نشتی مواد نفتی از تأسیسات زیرزمینی یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت شناسایی شد که منجر به آلودگی خاک و تهدید منابع آب زیرزمینی در محدوده اطراف جایگاه شده بود.

سید عادل عربی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از سلامت عمومی، دستور توقف فعالیت این جایگاه تا زمان رفع کامل آلودگی و اصلاح زیرساخت‌های فنی صادر شد.

او تصریح کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از گسترش آلودگی و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط زیست منطقه انجام شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: فعالیت مجدد این جایگاه منوط به ارائه مستندات فنی مبنی بر رفع کامل آلودگی، انجام اقدامات اصلاحی لازم و تأیید نهایی کارشناسان محیط زیست خواهد بود.

سید عادل عربی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا پورتال رسمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.