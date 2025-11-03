مدیر مرکز نیکوکاری فیروزکوه گفت: با فرارسیدن فصل سرما، خیرین و نیکوکاران شهرستان فیروزکوه در اقدامی خداپسندانه ۲۰۰ دستگاه بخاری را برای خانواده‌های نیازمند تهیه و پیش از آغاز سرمای شدید به آنان اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه رحمتی-گفت: با توجه به شروع فصل سرما، اولویت اصلی خیرین و نیکوکاران این شهرستان تأمین وسایل گرمایشی برای خانواده‌های کم‌برخوردار بوده است و در همین راستا با همکاری و حمایت خیرین، ۲۰۰ دستگاه بخاری خریداری و پیش از آغاز سرمای زمستان میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: خانواده‌هایی که برای دریافت کمک به بنیاد مراجعه می‌کنند، ابتدا توسط مددکاران این مجموعه شناسایی و ارزیابی می‌شوند و بر اساس میزان نیاز، در اولویت دریافت خدمات قرار می‌گیرند.

مدیر مرکز نیکوکاری فیروزکوه بیان کرد: بنیاد با هدف حمایت همه‌جانبه از این خانواده‌ها، علاوه بر تهیه وسایل گرمایشی و سرمایشی، در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین سبد معیشتی، پرداخت مستمری ماهیانه، کمک در هزینه‌های دارو و درمان، تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان و همچنین اجرای طرح ازدواج آسان، به یاری آنان می‌شتابد.

وی گفت: مسئولان این بنیاد ابراز امیدواری کردند که با تداوم همراهی خیرین و نیکوکاران، بتوانند در فصل‌های آینده نیز خدمات گسترده‌تری به خانواده‌های نیازمند ارائه دهند.