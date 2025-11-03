مراسم استقبال ملی‌پوشان تویسرکانی تیم ملی گلبال نابینا و کم‌بینا برگزار شد.

برگزاری مراسم استقبال از ملی‌پوشان تویسرکانی تیم ملی گلبال نابینا و کم‌بینا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین زمانی موسوی امام جمعه شهرستان، شماعی فرماندار تویسرکان، جمعی از مسئولان ادارات، اعضای هیئت نابینایان و کم‌بینایان، خانواده‌های ورزشکاران در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

در این مراسم ، امام جمعه تویسرکان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند گفت: درخشش جوانان مؤمن و بااراده تویسرکانی در عرصه ملی، مایه افتخار مردم این شهرستان است. این قهرمانان با تلاش و ایمان خود نشان دادند که هیچ محدودیتی مانع موفقیت نخواهد بود.

وی افزود: ورزشکاران نابینا و کم‌بینا با پشتکار و روحیه بالای خود، الگوی امید، انگیزه و عزت‌نفس برای همه جامعه هستند.

فرماندار تویسرکان نیز اظهار داشت: حضور دو ملی‌پوش تویسرکانی در ترکیب تیم ملی گلبال کشور، افتخاری بزرگ برای شهرستان است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای تویسرکان در پرورش استعداد‌های ورزشی است.

شماعی تأکید کرد: فرمانداری و مجموعه مدیریت شهرستان از برنامه‌های توسعه ورزش و حمایت از قهرمانان، به‌ویژه در حوزه ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، پشتیبانی خواهند کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و شاخه‌گل از میلاد سوری و نعمت‌الله سرافراز، ملی‌پوشان ارزشمند و افتخارآفرین تویسرکانی، تجلیل شد.