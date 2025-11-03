به منظور برقراری نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیر ، ممنوعیت‌های تردد از ساعت ۶:۳۰ در محدوده برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان برقرار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، براساس اعلام پلیس راهور استان سمنان ، همه مسیر‌های منتهی به بلوار سعدی از ابتدای میدان سعدی تا میدان امام خمینی مسدود است و ممنوعیت تردد وسائل نقلیه اعمال خواهد شد.

بر این اساس توقف همه وسائل نقلیه در این مسیر از ساعت ۶ صبح ممنوع است و در صورت توقف به وسیله خودروبر انتقال داده خواهد شد