نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی عامل انسجام و یکپارچگی ایران اسلامی را محبت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در دلهای مردمان پاک این سرزمین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در مراسم بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی و مذهبی خاوران گفت: عشق به خاندان عصمت و طهارت(علیهم السلام) در جان و دل مردمان مؤمن و پاکسرشت این سرزمین ریشه دارد و همین پیوند عمیق معنوی، ملت ایران را در سختترین آزمونهای تاریخ، سربلند و استوار نگه داشته است.
وی گفت: اگر امروز ایران اسلامی، همچنان یکپارچه و استوار ایستاده، به برکت عشق و ارادت مردم به اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) است.
امام جمعه تبریز به تمدن هزاران ساله ایران اشاره کرد و افزود: ایران سرزمینی با تمدنی چند هزار ساله است که در طول تاریخ، مهد دانش، فلسفه، عرفان و هنر بوده و هیچگاه از ملتهای دیگر جدا نبوده است.
وی با اشاره به پیشینه پرافتخار ملت ایران افزود: ایرانیان از دیرباز صاحبان صنعت، علم و اندیشه بودهاند و در عرصههای گوناگون حتی در شعر و ادب عربی نیز درخشیدهاند.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل با یادآوری بخشهایی از تاریخ معاصر کشور تصریح کرد: در دوران پهلوی بخشهایی از خاک ایران واگذار شد و در جنگ تحمیلی نیز دشمنان با تحریک صدام قصد تجزیه کشور و تسلط بر مناطق مهم اقتصادی از جمله خوزستان را داشتند، اما ایستادگی ملت ایران همه نقشهها را نقش بر آب کرد.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره با طراحیهای گوناگون از جمله حوادث مربوط به بنزین، شعارهای انحرافی و جنگهای ترکیبی فرهنگی، تلاش کردهاند مردم را در برابر نظام قرار دهند، اما ملت بصیر ایران در بزنگاههای حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، نشان دادند که همواره پشتیبان نظام و رهبر انقلاب هستند.