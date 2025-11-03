به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر و پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: در بازرسی از قسمت بار این کامیون، ۷۳ راس گوسفند بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرمبید افزود: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ عبدالرضا زارع بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل، محموله برای رسیدگی به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.