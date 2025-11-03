رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) از اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتور سیکلت از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی از ادامه روند اسقاط خودرو و ورود گسترده قطعات بازیافتی به چرخه اقتصاد کشور خبر داد و گفت: سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط شده است و امسال نیز تاکنون ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت اسقاط شده‌اند.

وی افزود: با احتساب هر خودرو به طور متوسط ۵۰۰ کیلوگرم ورق، حدود ۱۷۵ هزار تُن ورق وارد چرخه ضایعات و کوره‌های ذوب شده تا مجدداً به ورق جدید تبدیل شود.

مقیمی گفت: از هر خودرو حدود ۳۵ کیلوگرم مس استخراج می‌شود که بازیافت آن رقم قابل‌توجهی است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) افزود: صنعت بازیافت برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و در راستای تحقق اقتصاد چرخشی عمل می‌کند؛ اقتصادی که بر استفاده مجدد از منابع به‌جای استخراج مداوم از زمین تأکید دارد.

به گفته مقیمی طرح‌های جدید اسقاط نیز متناسب با تولید و واردات خودرو در دست تدوین است.