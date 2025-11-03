به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات از فردا سه‌شنبه ۱۳ آبان به مدت سه روز با حضور مدیران و متخصصان ارشد حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات از فردا در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افتتاح می‌شود و تا پنجشنبه ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت.

در آیین افتتاحیه این رویداد علمی و تخصصی، جمعی از مدیران و مسئولان بلندپایه حوزه راه و شهرسازی حضور خواهند داشت.

از جمله سخنرانان افتتاحیه می‌توان به فریدون مقدس‌نژاد رئیس کمیته علمی همایش، سهیل آل‌رسول مدیرگروه راه و راه‌آهن جامعه مهندسان مشاور، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مسعود نصرتی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سیدعبدالله ارجاعی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اشاره کرد.

این همایش در مدت سه روز، شامل نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات و کارگاه‌های آموزشی در زمینه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات راهسازی خواهد بود.

هدف از برگزاری این رویداد، تبادل دانش فنی و معرفی آخرین دستاورد‌های این حوزه میان متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی است.