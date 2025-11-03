به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی فلک دین افزود: یک دستگاه لودر که بدون مجوز در حال دخل و تصرف در بستر رودخانه گاماسیاب واقع در روستای فیازمان بود توقیف شد.

او با بیان اینکه ماموران یگان گشت و حفاظت این شهرستان حین انجام عملیات گشت، کنترل و پایش رودخانه‌ها شهرستان، با اخذ دستور قضایی و با حضور مامورین انتظامی شهرستان دستگاه متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد، تصریح کرد: تصرف در حریم و بستر رودخانه خطر بروز سیل را افزایش و عبور ایمن سیلاب را به شدت مختل می‌کند.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند گفت: مردم شهرستان تخلفات حوزه آب را از طریق شماره ۳۱۵۱ به این شرکت اطلاع دهند، تا در اسرع وقت کارشناس این شرکت به این تخلفات رسیدگی کنند.