به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی گفت: با اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری خانوادگی با تیراندازی همراه با رعب و وحشت در یکی از روستا‌های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور پلیس ، عامل تیراندازی که نظم و امنیت عمومی را برهم زده بود دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری از وی کشف شد.

سرهنگ ارجمندی بیان داشت : متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد،