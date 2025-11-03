پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف انبار احتکاری ۷۰ میلیارد ریالی کود و سموم کشاورزی در شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار نهادههای کشاورزی واقع در یک شرکت بازرگانی، کشاورزی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان به همراه کارشناسان اداره صمت به محل مذکور اعزام و در بازرسی از انبار موصوف بیش از ۷۰ میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بوده را کشف کردند.
سرهنگ خورشاد در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق از اولویتهای این پلیس بوده از شهروندان درخواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.