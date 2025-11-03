معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: تا امروز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان غرامت بابت دام‌های خسارت‌دیده در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به دامداران پرداخت شده و با توجه به اعتبار برخی بیمه‌نامه‌ها این رقم افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد شمس، گفت: بیمه دام نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای دامداران است، بلکه به عنوان یک زیرساخت حیاتی در حفظ امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

شمس با بیان اینکه بیمه با پوشش خسارت‌های بیماری‌ها، حوادث طبیعی و بلایای غیرمنتظره، امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را تضمین کرده و به ثبات بازار محصولات دامی، کنترل قیمت‌ها و تأمین غذای سالم و کافی برای جامعه کمک می‌کند افزود: در سال زراعی گذشته، بیش از ۵ و نیم میلیون رأس دام تحت پوشش بیمه قرار گرفت که از این تعداد ۳ میلیون و ۶۰۰ رأس دام سبک روستایی و عشایری و بقیه شامل دام‌های پرواربندی، گوساله‌های پرواری، گاو‌های بومی و آمیخته، بز و گاومیش بود.

وی افزود: در ۴۰ روز گذشته از آغاز سال زراعی جدید، بیمه دام در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: بیمه دام، بیماری‌های خطرناکی مانند تب برفکی، طاعون، تب مالت و بیماری‌های نوظهور را پوشش می‌دهد و در این طرح دولت ۸۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند، به طوری که دامدار فقط ۲۰ درصد سهم خود را می‌پردازد.

شمس با اشاره به ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه و ماده ۹ قانون نظام دامپروری که بر بیمه دام در برابر حوادث قهری و طبیعی اشاره دارد، گفت: تدوین پیش‌نویس بیمه اجباری دام در دستور کار است که پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با اجرای بیمه اجباری و تسهیل فرآیند صدور بیمه‌نامه، قصد دارد دامداران بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، گفت: اعتماد متقابل میان دامدار و صندوق بیمه، عامل کلیدی موفقیت این طرح است.

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه فرهنگ بیمه هنوز در بین برخی دامداران نهادینه نشده است، مهم‌ترین چالش را در فرآیند صدور بیمه نامه و الزام به ثبت هویت دام‌ها دانست.

شمس افزود: دامداران می‌توانند برای بیمه دام‌های خود به نمایندگی‌های صندوق بیمه کشاورزی، شعب بانک کشاورزی، اتحادیه‌های دامداران یا مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.