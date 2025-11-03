فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف ۱۳۱ هزار عدد قرص ترامادول غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران این فرماندهی در راستای طرح مبارزه با مواد مخدر، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و با اقدامات فنی برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۳۱ هزار عدد قرص ترامادول که بسیار ماهرانه در بالای باک اتوبوس جاسازشده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم ادامه داد: راننده این اتوبوس برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.