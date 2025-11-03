تا پایان هفته غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده پدیده غالب در شهر‌های آبادان و خرمشهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس اخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان تا پایان هفته، جو پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است؛ لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در مناطق جنوب غربی و غربی در حد متوسط خواهد بود.

او ادامه داد: از اواخر وقت سه شنبه تا اوایل هفته آینده (بویژه طی صبحگاه و شامگاه) افزایش رطوبت در نوار ساحلی و مناطق جنوشرقی تا جنوب غربی پیش بینی می‌شود؛ بنابراین وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی (بویژه طی روز‌های چهارشنبه، جمعه و شنبه) در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت. شمال خلیج فارس نیز طی امروز نسبتاً مواج است.