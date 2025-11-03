در بسته خبری رو در رو این هفته، عدم تکمیل کریدور شمال استان همدان در مسیر رزن به دمق بررسی شد.

بررسی عدم تکمیل کریدور شمال استان همدان در مسیر رزن به دمق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: محور رزن به دمق یکی از پنج جاده نا ایمن و پرتصادف استان به شمار می‌رود.

سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: این طرح که شامل چهارخطه کردن ۸۲ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی شمال استان است، بیش از پانزده سال از آغاز آن می‌گذرد، اما هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و همین موضوع مشکلاتی را برای اهالی منطقه ایجاد کرده است.

مرتضی نوشادی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رزن هم گفت: سه کیلومتر از مسیر باقی‌مانده تا شهر دمق در حال اجراست و تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

