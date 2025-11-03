پخش زنده
در بسته خبری رو در رو این هفته، عدم تکمیل کریدور شمال استان همدان در مسیر رزن به دمق بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: محور رزن به دمق یکی از پنج جاده نا ایمن و پرتصادف استان به شمار میرود.
سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: این طرح که شامل چهارخطه کردن ۸۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شمال استان است، بیش از پانزده سال از آغاز آن میگذرد، اما هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده و همین موضوع مشکلاتی را برای اهالی منطقه ایجاد کرده است.
مرتضی نوشادی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رزن هم گفت: سه کیلومتر از مسیر باقیمانده تا شهر دمق در حال اجراست و تا یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو میتوانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.