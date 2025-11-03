به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای استمرار طرح جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز در استان یزد، ماموران انتظامی طرح‌های پلیسی را اجرا کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی، در یک هفته گذشته بیش از هزار نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز را که قصد ورود به استان یزد را داشتند یا در شهر‌ها و روستا‌ها تردد داشته را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی و طرد از کشور به اردوگاه تحویل دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: پلیس استان یزد در خصوص جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز، برابر وظایف ذاتی و قانونی خود عمل خواهد کرد و در این خصوص همکاری شهروندان با پلیس بسیار مهم است.