فرمانده انتظامی شهرستان رشت از کشف ۵ دستگاه ماینر و متعلقات آن به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان از سوی ماموران یگان امداد این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی برخورد با استخراج غیرقانونی ارز‌های دیجیتال، ماموران یگان امداد ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز، ۱۰ عدد برد دستگاه، ۵ دستگاه پاور و ۲۲ دستگاه فن به همراه متعلقات دیگر به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی ناترازی برق، فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج رمز ارز‌ها یا همان ماینر‌ها است، افزود: متهم ۳۳ ساله این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روشن قلب از شهروندان خواست: برای پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، هرگونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را فوری به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.