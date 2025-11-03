مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم گفت: این تصفیه خانه علاوه بر حذف عنصر نیترات، می‌تواندعناصری همچون فسفر و سولفات را تا میزان قابل توجهی از فاضلاب ورودی حذف و برای مصارف کشاورزی و صنعتی آماده میکند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم آبرومندگفت: عملیات اجرایی ساخت این تصفیه خانه از ابتدای سال ۹۷ آغازشده و تا پایان فروردین ۱۴۰۳ دارای ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی بود.

وی افزود : با پیگیری های مدیران شهرستانی و آبفای استان درطول یکسال گذشته مرحله نخست (مدول اول) بهره برداری از این تصفیه خانه باظرفیت تصفیه ۲۲هزار مترمکعب در شبانه روز و با اعتبار ۲۳۰۰میلیاردتومان به بهره‌برداری رسید.

مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم بیان کرد: این تصفیه خانه با جدیدترین روشهای تصفیه علاوه بر حذف عنصر نیترات ، می تواندعناصری همچون فسفر و سولفات را تا میزان قابل توجهی از فاضلاب ورودی حذف و برای بازچرخانی و مصرف آب در کشاورزی و صنعت آماده کند.