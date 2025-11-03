پخش زنده
دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به برادران مجاهد، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران پیامی فرستادند.
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
با مسرت نامه شما را دریافت کردم و از کلماتتان احساس کردم که لحظه به لحظه با ما زندگی میکنید…
برای جوانان جمهوری اسلامی ایران، جوانان انقلاب شکوهمند اسلامی در قرن بیستم که به دست احیاگر دین، امام خمینی (قدس سره)، شکل گرفت، عجیب نیست که در جایگاههای پیشرو برای یاری مسلمانان و مستضعفان، و بهویژه برای یاری فلسطین و کسانی که در راه آزادی آن گام برمیدارند، قرار داشته باشند.
به شما اطمینان میدهم که حزبالله لبنان و مقاومت اسلامی آن، در جایگاه پیشرو ولایتپذیری، و تمسک به ریسمان اصیل اسلام محمدی، و رهبری امام خامنهای (دام برکاته) قرار دارد.
جوانان حزبالله و مردم آن، گرانبهاترین فداکاریها را تقدیم کردهاند و در رأس آنان، سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه)، سید هاشم (رضوان الله علیه) و دیگر شهدای والامقام قرار دارند که در راه جهاد، با تمام عشق و از خودگذشتگی در راه خدا قدم برداشتند؛ و آنان ثابتقدم و صبور هستند و در میدان باقی خواهند ماند تا همواره زیر پرچم امام مهدی (عج) باشند.
جنگ علیه غزه و لبنان، یک جنگ جهانی است که با دست جنایتکار صهیونیسم و حمایت سرکوبگرانه آمریکا در جریان است. اما ما به این فرموده خداوند متعال تمسک میجوییم: «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» (آل عمران، ۱۷۳)
و ما مؤمن هستیم که پیروزی، از آن ماست و از بشارتهای آن، این همبستگی و پشتیبانی از سوی محور مقاومت است که در رأس آن جمهوری اسلامی ایران، و رهبر راهنما و پیگیر آن، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قهرمانان شجاع آن، و تمام ملت ایران در همه موقعیتها و با تمام امکاناتشان قرار دارند…
و ما حمایتی را که یمن سعادتمند، رهبری و مردمش، و عراق عزیز، رهبری، مرجعیت و حشد (بسیج مردمی) و مردمش، تقدیم میکنند، فراموش نمیکنیم.
فلسطین، قطبنمای ما باقی خواهد ماند و مقاومت غزه، عزت ماست. از شما به خاطر حمایت و آمادگیتان سپاسگزاریم؛ و انشاءالله صفی واحد باقی خواهیم ماند که یکدیگر را در راه عزت اسلام و مسلمانان و مستضعفین یاری کنیم.»