به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان، هنگام بررسی خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون و یک دستگاه سواری پژو مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۴۵۰ بسته مواد غذای خارجی بسته بندی شده حیوانات و بدون مدارک معتبر گمرکی کشف شد.

وی ارزش کالای کشف شده را ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: دراین خصوص، پرونده ۲ فرد متخلف برای بررسی بیشتر به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.