پخش ویژهبرنامه «تکیه» به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فصل سوم سریال «مندلورین» و برنامه گفتوگومحور «زمانه» از قاب شبکههای سیما تماشایی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژهبرنامه «تکیه» همزمان با ایام دهه اول فاطمیه، از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) روی آنتن شبکه افق سیما میرود.
این برنامه با هدف تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت ایام شهادت آن بانوی بزرگ اسلام، دوشنبه ۱۲ آبانماه ساعت ۲۲:۰۰ پخش میشود.
در ویژه برنامه «تکیه»، سید محمدجواد شرافت به عنوان مجری و میزبان حضور دارد و گفتوگو با حجتالاسلام سید محمدحسین راجی به عنوان کارشناس برنامه، محور اصلی مباحث خواهد بود.
همچنین محمد میرزایی بازرگانی با قرائت اشعار آیینی، حال و هوایی معنوی به برنامه میبخشد.
شبکه افق با پخش این ویژهبرنامه از جوار بارگاه کریمه اهلبیت (س)، تلاش دارد مخاطبان را به تامل دوباره در سیره، مقام و مجاهدتهای حضرت زهرا (س) دعوت کند.
فصل سوم سریال «مندلورین»
فصل سوم سریال پرطرفدار و تحسینشده «مندلورین» به کارگردانی «جان فاورو» و با بازی درخشان «پدرو پاسکال» از روز چهارشنبه ۱۴ آبان، در قالب پخش هفتگی از شبکه فراتر سیما به نمایش درمیآید.
سومین فصل از سریال تخیلی، اکشن و ماجراجویانه «مندلورین» محصول سال ۲۰۲۳ میلادی، پس از پایان مراحل آمادهسازی، آماده پخش شده و از چهارشنبه ۱۴ آبان، هر هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه فراتر پخش میشود.
این مجموعه، اثری از «جان فاورو» است که با روایت داستانی جذاب و جلوههای بصری چشمگیر، مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان به خود جذب کرده است.
پدرو پاسکال در نقش اصلی این سریال به هنرنمایی پرداخته و داستان شکارچی زرهپوشی را روایت میکند که در گوشهای از کهکشان دورافتاده، مأموریتهایی پرماجرا و مخاطرهآمیز را پشت سر میگذارد.
بینندگان شبکه فراتر میتوانند این سریال را با کیفیت تصویر ۴K-HDR دنبال کنند، تکرار این مجموعه روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ و بازپخش آن نیز در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱:۰۰ بامداد، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰، دوشنبه و سهشنبه ساعت ۵:۳۰ صبح و سهشنبه و چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح پخش خواهد شد.
برنامه «زمانه»
همزمان با فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و آغاز ایام فاطمیه، برنامه گفتوگومحور «زمانه» در هفته جاری، به بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی و هنری استعمار آمریکایی در جهان و نقش آن در سیاستهای ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی میپردازد.
این برنامه که به طور ویژه دوشنبه و سهشنبه ۱۲ و ۱۳ آبان حوالی ساعت ۲۲ و همچنین چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ آبان حوالی ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود، با حضور جمعی از کارشناسان برجسته، ابعاد گوناگون این موضوع را از منظرهای تاریخی، رسانهای، هنری و فرهنگی واکاوی میکند.
در روز دوشنبه گفتوگوها با حضور حجتالاسلام سبحانیصدر (کارشناس تاریخ اسلام) و امین فرجاللهی (کارشناس تاریخ معاصر) به تبیین زمینههای تاریخی و سیاستهای استعماری آمریکا در ایران اختصاص دارد، و در روز سهشنبه نیز دکتر رضا مهدوی (کارشناس موسیقی) و محمد نیکدل (پژوهشگر هنرهای تجسمی)، با نگاهی هنری و فرهنگی، به تحلیل بازتاب استعمار و مقاومت در آثار هنری میپردازند.
همچنین در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه مباحث «زمانه» با حضور علی کشوری (کارشناس سینما) و سحر دانشور در حوزه تأثیر روایتهای سینمایی بر بازنمایی قدرتهای استعماری ادامه مییابد و در نهایت پنجشنبه پانزدهم آبان ماه مرتضی قاضی (نویسنده) و محمد همتی (پژوهشگر فرهنگ نواحی) دربارهی نسبت فرهنگ مقاومت و هویت ایرانی ـ اسلامی گفتوگو خواهند کرد.
در آستانه ایام فاطمیه نیز «زمانه» با حالوهوایی معنویتر، یاد و سیره حضرت زهرا (س) را در پیوند با مفهوم ایستادگی و حقطلبی بازخوانی خواهد کرد؛ تا پیامی از ایمان، عزت و بصیرت را در کنار تحلیلهای تاریخی و فرهنگی به مخاطبان خود برساند.
برنامه «زمانه» محصول گروه معارف اسلامی شبکه دو سیما است که با تهیهکنندگی سیدمجید اکرمی و اجرای امین سلیمی و محسن آزادی، به صورت هفتگی چهارشنبه و پنجشنبهها حوالی ساعت ۲۳ ، میزبان گفتوگوهایی تحلیلی با چهرههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری است.