به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، دقایقی پیش برگزار شد و چادرملوی اردکان نیز حریف خود را شناخت.

فوتبالیست‌های اردکانی در این مرحله باید به مصاف ذوب آهن اصفهان بروند. این دیدار به میزبانی چادرملو در ورزشگاه شهید نصیری برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری پیش بینی شده ۲۸ آبان تا اول آذرماه در این مرحله خواهد بود.

شهید قندی نیز دیگر نماینده استان در جام حذفی بود که با شکست در مرحله قبلی مقابل نساجی مازندران از این رقابت‌ها حذف شد.

دیگر دیدار‌های این مرحله به شرح ذیل است:

🔹تراکتور - پرسپولیس

🔹آلومینیوم - ملوان

🔹استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال

🔹استقلال خوزستان - فولاد

🔹سپاهان - مس کرمان

🔹نساجی - سایپا

🔹نیروی زمینی - شمس‌آذر

🔹برق شیراز - هوادار

🔹مس رفسنجان - داماش گیلان

🔹مس شهر بابک - فجرسپاسی

🔹بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران

🔹خیبر خرم‌آباد - کیا تهران

🔹گل‌گهر - شناورسازی قشم

🔹چوکای تالش - فولاد هرمزگان

🔹پیکان - شهرداری نوشهر