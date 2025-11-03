پخش زنده
با پیگیری ملی استاندار یزد، هفت طرح کلیدی توسعه فرودگاه شهید صدوقی در آستانه اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مشترک استاندار یزد، نماینده مردم شهرستانهای یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، مقرر شد عملیات اجرایی هفت طرح زیربنایی برای توسعه فرودگاه بینالمللی یزد از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شود.
استاندار یزد در این جلسه با تأکید بر جایگاه استراتژیک فرودگاه در توسعه استان، بر تعیین تکلیف فوری طرحهای معطلمانده تاکید کرد.
بر اساس توافقات صورتگرفته، مقرر شد مطالعات و فرآیند برگزاری مناقصات برای طرحهایی شامل بهروزرسانی طرح جامع فرودگاه پس از ۱۰ سال، احداث باند دوم، مرمت باند اول، ساخت تاکسیوی موازی، راهاندازی خدمات ایربریج، شروع عملیات ساخت برج مراقبت پرواز جدید و احداث ایستگاه آتشنشانی و هدایت زمینی، تا دهه فجر امسال به اتمام برسد و حداکثر از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شود.
محمدرضا بابایی تصریح کرد که استان یزد با جدیت تمام منتظر شروع عملیات اجرایی این هفت طرح کلیدی از ابتدای سال آینده است تا شاهد تحولی بزرگ در زیرساختهای حملونقل هوایی خود باشد.