جلسه ستاد رفع موانع تولید با صنعتگران منطقه صنعتی سیاهسنگ و خرمدشت با حضور فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان برگزار و مقرر شد کارگروه تخصصی حل مشکلات با حضور دستگاه‌های متولی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد رفع موانع تولید با صنعتگران منطقه صنعتی سیاهسنگ و خرمدشت با حضور فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان برگزار و مقرر شد کارگروه تخصصی حل مشکلات با حضور دستگاههای متولی تشکیل شود.

دادستان پردیس گفت: تا حل مشکلات موجود پاسخی به دستگاه‌های شهرداری و شرکت عمران داده نمیشود و ترک فعل دستگاههایی که همکاری نکنند زده خواهد شد.