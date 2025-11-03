پخش زنده
امروز: -
جلسه ستاد رفع موانع تولید با صنعتگران منطقه صنعتی سیاهسنگ و خرمدشت با حضور فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان برگزار و مقرر شد کارگروه تخصصی حل مشکلات با حضور دستگاههای متولی تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد رفع موانع تولید با صنعتگران منطقه صنعتی سیاهسنگ و خرمدشت با حضور فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان برگزار و مقرر شد کارگروه تخصصی حل مشکلات با حضور دستگاههای متولی تشکیل شود.
دادستان پردیس گفت: تا حل مشکلات موجود پاسخی به دستگاههای شهرداری و شرکت عمران داده نمیشود و ترک فعل دستگاههایی که همکاری نکنند زده خواهد شد.