در پی حادثه تلخ رخداده در یکی از مدارس بوکان، که منجر به آسیب دیدن یکی از دانشآموزان شده بود، فرماندار و امام جمعه از این دانشآموز و خانواده ان دلجویی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار بوکان در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش هلال احمر و اعضای شورای شهر برگزار شد گفت: سلامت جسمی و روانی دانشآموزان خطقرمز بیچون و چرای نظام تعلیم و تربیت است و هرگونه تخطی از این اصل مهم، بدون اغماض و مطابق با قانون پیگیری خواهد شد.
خشایار صنعتی افزود: در عین حال، همزمان با مراقبت از سلامتی فرزندانمان، پاسداشت مقام شامخ معلم که الگو و مربی فرزندان این جامعه هستند نیز ضرورتی غیر قابل انکار است.
وی تاکید کرد: چندی پیش موفقیت رتبههای برتر شهرستان در کنکور سراسری را جشن گرفتیم که یقیناً محصول تلاش دلسوزانه اساتید و معلمان این شهرستان بود. البته ممکن است یک رفتار خارج از چارچوب، بر خدمات گسترده و خالصانهی معلمان سایهای بیفکند، اما یقینا شان و منزلت قلهنشینان عرصهی علم و ادب هیچگاه تحتالشعاع یک رفتار نادر یا بازتاب ناقص عرصه مجازی آن قرار نخواهد گرفت و خانوادهها ضمن داشتن دغدغه سلامتی و امنیت فرزندانشان هنوز مدرسه را امنترین و مطمئنترین مکان برای سپردن فرزندان دلبندشان میدانند.
امام جمعه بوکان نیز در این جلسه ضمن دعا برای بهبودی کامل دانش آموز آسیب دیده گفت: مشارکت خانواده ها، اولیا، دانش آموزان و همکاری با معلمان و پرسنل مدارس را برای امر مهم تعلیم و تربیت ضروری است.
ماموستا ملا عباس احمدی بر پایبندی به قوانین و مقررات را ملاک قضاوت و عمل تاکید کرد.
وی همچنین بر نقش مؤثر معلمان و کادر آموزشی در ایجاد انگیزه و علاقهمندی دانشآموزان به یادگیری اشاره کرد و افزود: تعهد، خلاقیت و صبر معلمان و مدیران در رشد فکری و شخصیتی دانشآموزان، پایههای توسعه پایدار جامعه را شکل میدهد و ما وظیفه داریم با حمایت همهجانبه از مدارس، شرایطی فراهم کنیم که هر دانشآموز بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند.
در پایان از آروین پرتویان و خانواده اش، دلجویی و تجلیل شد.