برگزاری نمایشگاه تخصصی اقتصاد، صنعت و ورزش در لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از برگزاری نمایشگاه تخصصی اقتصاد، صنعت و ورزش برای نخستین بار در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
،امید امیدی شاه آباد امروز در نشست برنامهریزی نمایشگاه تخصصی اقتصاد و صنعت و ورزش با محورهای گردشگری، آفرود،کمپینگ، طبیعتگردی، کوهنوردی و تجهیزات پزشکی بر همکاری دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد.
وی افزود: برگزاری این نمایشگاه برای نخستینبار در لرستان فرصتی است تا ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و ورزشی استان معرفی شود و با مشارکت فعال دستگاهها بتوانیم تصویر تازهای از توانمندیهای لرستان ارائه دهیم.
فرهاد دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز در این جلسه گفت: ورزش میتواند حلقه پیوند صنعت و اقتصاد باشد؛ به همین دلیل، ظرفیتهای ورزشی استان را پای کار میآوریم تا بخش ورزش در کنار اقتصاد، سهم مؤثری در معرفی لرستان داشته باشد.
طاهری مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی لرستان نیز در این زمینه گفت: این نمایشگاه از ۲۶ تا ۳۰ آبانماه سال جاری در محل نمایشگاه بینالمللی خرمآباد برگزار میشود و میزبان فعالان صنعتی و ورزشی از لرستان و سایر استانها خواهد بود.