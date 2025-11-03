معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از برگزاری نمایشگاه تخصصی اقتصاد، صنعت و ورزش برای نخستین بار در این استان خبر داد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی اقتصاد، صنعت و ورزش در لرستان

بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،امید امیدی شاه آباد امروز در نشست برنامه‌ریزی نمایشگاه تخصصی اقتصاد و صنعت و ورزش با محورهای گردشگری، آفرود،کمپینگ، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و تجهیزات پزشکی

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه برای نخستین‌بار در لرستان فرصتی است تا ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و ورزشی استان معرفی شود و با مشارکت فعال دستگاه‌ها بتوانیم تصویر تازه‌ای از توانمندی‌های لرستان ارائه دهیم.

فرهاد دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز در این جلسه گفت: ورزش می‌تواند حلقه پیوند صنعت و اقتصاد باشد؛ به همین دلیل، ظرفیت‌های ورزشی استان را پای کار می‌آوریم تا بخش ورزش در کنار اقتصاد، سهم مؤثری در معرفی لرستان داشته باشد.