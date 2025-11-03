پخش زنده
هشتمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین (CIIE) از ۱۴ آبان با حضور شرکتها و تولیدکنندگان ایرانی در کلانشهر شانگهای آغاز به کار میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ تارنمای سی جی تی ان وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، با انتشار مطلبی درباره روابط ایران و چین و جایگاه نمایشگاه واردات شانگهای در این زمینه آورده است: در این نمایشگاه که به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت تالار اختصاصی ایران آخرین دستاوردهای علمی و فناوری را درکنار صنایع دستی و محصولات منحصربهفرد ایرانی به نمایش خواهد گذاشت.
لی چیانگ، نخست وزیر چین، در مراسم افتتاحیه شرکت و سخنرانی اصلی را ایراد خواهد کرد؛ امری که نشان دهنده اهمیت دولت چین به CIIE و عزم راسخ آن برای ترویج مداوم گشایش در سطح بالا و به اشتراک گذاشتن فرصتهای توسعه با جهان است. برای ایران که متعهد به تعمیق مشارکت راهبردی جامع خود با چین است، CIIE نه تنها بستری مهم برای همکاری اقتصادی و تجاری، بلکه فرصتی ارزشمند برای تعمیق و توسعه مشترک مداوم روابط چین و ایران به حساب میآید.
نمایشگاه بینالمللی واردات چین از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۸، ابتکاری کلیدی برای چین جهت گشودن فعالانه بازار خود به روی جهان و ترویج ایجاد یک اقتصاد جهانی باز بوده است. موضوع منحصربهفرد آن یعنی «واردات»، نشاندهنده تمایل چین برای به اشتراک گذاشتن فرصتهای بازار عظیم خود با همه کشورهاست. در بحبوحه کندی بهبود اقتصاد جهانی و افزایش حمایتگرایی، CIIE تأکید دارد که چین به تعهد خود برای گسترش سیاست درهای باز خود ادامه خواهد داد.
نمایشگاه بینالمللی واردات چین با استقبال و مشارکت شرکتهایی از سراسر جهان همراه شده است. با وجود وضعیت پیچیده و بیثبات بینالمللی، شرکتهای چندملیتی اروپایی و آمریکایی هنوز CIIE را به عنوان «دروازه طلایی» ورود به بازار چین و «خط مقدم» برای درک روندهای صنعت میدانند. از تولید تجهیزات پیشرفته گرفته تا عرضه محصولات جهانی، از داروهای نوآورانه گرفته تا کالاهای مصرفی شیک، فناوریهای پیشرفته و محصولات باکیفیت ارائه شده توسط شرکتهای اروپایی و آمریکایی، کاملاً نشاندهنده اهمیت و تعهد بلندمدت آنها به بازار چین است.
برای ایران، نمایشگاه بینالمللی واردات چین دریچهای طلایی برای نمایش محصولات متمایز و باکیفیت خود و گسترش به بازار عظیم مصرفکنندگان چین است. فرش دستباف، زعفران و پسته ایرانی، در میان سایر محصولات تخصصی، از شهرتی بالا در بازار چین برخوردارند. از طریق کانال کارآمد نمایشگاه واردات چین (CIIE)، شرکتهای ایرانی میتوانند مستقیم با خریداران و مصرفکنندگان چینی ارتباط برقرار کنند، آگاهی از بازخورد کالاهای خود در چین را افزایش و سهم صادرات خود را گسترش دهند.
در عین حال، ایران همچنین میتواند در نمایشگاه واردات چین (CIIE) با آخرین دستاوردهای چین در فناوری کشاورزی، انرژی سبز، تجهیزات پزشکی و هوش مصنوعی آشنا شود و شرایطی را برای معرفی فناوریهای پیشرفته و ارتقاء صنایع خود فراهم کند. درسالهای اخیر شرکتهای ایرانی بیشتری به ارزش CIIE پی بردهاند و فعالانه برای شرکت در آن ثبت نام میکنند تا فرصتهای همکاری را جستوجو کنند. این همکاری عملی مبتنی بر سود متقابل و نتایج برد-برد، محکمترین پایه و اساس مشارکت راهبردی جامع میان چین و ایران محسوب میشود.
روابط چین و ایران امسال روند رو به رشد خوبی داشته و همکاری در زمینههای مختلف به طور پیوسته در حال پیشرفت است. در اوایل شهریورماه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در نشست سران تیانجین سازمان همکاری شانگهای (SCO) و رژه نظامی روز پیروزی در پکن شرکت کرد. روسای جمهوری دو کشور در حاشیه این رویدادها مذاکراتی مفید داشتند و به تعمیق مشارکت راهبردی جامع شتاب بخشیدند. آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، در شبکه اجتماعی X حسابی به زبان چینی راهاندازی کرد و تمایل شدید گروه رهبری ایران را برای تعمیق همکاری راهبردی با چین ابراز داشت. در این زمینه، نمایشگاه بینالمللی واردات چین بستری عالی و فرصتی عالی برای تعمیق همکاری اقتصادی و تجاری چین و ایران فراهم میکند.
چین با جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر، بازاری عظیم به شمار میآید و در مسیر رشد سریع مصرف قرار دارد بهگونهای که تقاضای رو به افزایش برای کالاها و خدمات با کیفیت بالا را تجربه میکند.
نمایشگاه بینالمللی واردات چین، بستری مناسب برای ورود شرکتهای تمام کشورها به بازار چین فراهم میآورد. این نمایشگاه با ترویج تجارت و سرمایهگذاری متقابل، نه فقط به چین در دستیابی به توسعه کیفی کمک میکند بلکه برای کشورهای جهان از جمله ایران، شغل ایجاد میکند و درآمد را افزایش میدهد و آن را به یک نتیجه برد-برد و سودمند برای هر دو طرف تبدیل میکند.