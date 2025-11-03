به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از جایگزینی ۹ کیلومتر نیوجرسی به جای گاردریل در محورهای اصلی این استان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

باقر صادقی گفت: عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در جاده‌های استان ادامه دارد و تاکنون در محورهای فریدونکنار-آمل، ساری-قائم‌شهر، ساری-لاریم، ساری-نکا و خشرودپی بابل به طول ۹ کیلومتر اجرایی شده است.

وی ارتقای ایمنی جاده‌ها را مهم‌ترین دلیل این جایگزینی دانست و افزود: با توجه به تردد سالانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر در جاده‌های مازندران و بالا بودن میزان تصادفات، جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل یکی از راه‌های کاهش خسارات ناشی از تصادفات و افزایش امنیت جاده‌ها است.

رئیس اداره ایمنی راهداری مازندران در ادامه به دیگر برنامه‌های ایمن‌سازی جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: عملیات خط‌کشی، نصب تابلو و علائم، آشکارسازی نقاط پرتصادف، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و همچنین احداث روشنایی نقطه‌ای از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره است که با جدیت در دست اجرا قرار دارد.