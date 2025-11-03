به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه دانشگاه ملی مهارت، امروز در دانشکده انقلاب اسلامی، واحد استانی تهران تشکیل جلسه داد.

رئیس دانشگاه در این نشست، ضمن خیرمقدم به میهمانان و تقدیر از حضور اعضای کمیسیون در دانشگاه ملی مهارت، به معرفی دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه مهارت‌محور کشور و تبیین سیاست‌ها و اهداف کلی آن پرداخت و با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی کشور و رفع معضل بیکاری جوانان در کشور، رسالت اصلی دانشگاه ملی مهارت را تربیت نسلی توانمند و اشتغال‌پذیر در جهت رفع نیاز صنایع و بازار کار ذکر کرد.

زمانی با ترسیم وضعیت موجود دانشگاه در حوزه‌های مختلف نظیر نیروی انسانی، هیئت علمی، سرانه دانشجویی، سرانه آموزشی و رفاهی، خوابگاه‌ها، اعتبارات هزینه‌ای عمومی، امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و لزوم تقویت و به‌روزرسانی بخش‌های گوناگون، نگاه حمایتی و همه‌جانبه مسئولان نظام، به‌ویژه توجه به افزایش اعتبار دانشگاه ملی مهارت را خواستار شد و مطالباتی در راستای اثربخشی بیشتر دانشگاه بر اشتغال و کارایی پایدار در جامعه را مطرح کرد.

دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست مشترک در مکان دانشگاه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دانشگاه ملی مهارت اشاره و تصریح کرد: مهارت در برنامه هفتم جایگاهی ویژه دارد، زیرا مسئولین نظام و دولتمردان دریافته‌اند که مهارت تنها شاه‌راهی است که مسیر پویایی و رشد اقتصادی کشور از آن می‌گذرد. دکتر منادی، با اذعان به گستردگی دانشگاه ملی مهارت، هزینه‌بر بودن آموزش‌های مهارتی و سرانه پایین این دانشگاه در قیاس با سایر دانشگاه‌های کشور، ضمن دعوت به اهتمام جمعی نمایندگان مجلس به منظور کاهش دغدغه‌ها و رفع مشکلات این دانشگاه، راهکار‌هایی از جمله انتقال تجهیزات دانشگاه پیام نور به دانشگاه ملی مهارت را ارائه کرد. در ادامه، هریک از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز نکته نظراتی را مطرح کردند و دکتر زمانی در خصوص برخی موارد توضیحاتی تکمیلی را بیان کرد.

گفتنی است دانشکده انقلاب اسلامی، واحد استانی دانشگاه ملی مهارت در استان تهران است که در حال حاضر در ۳۹ رشته مقطع تحصیلی در گروه‌های آموزشی علوم انسانی، برق و کامپیوتر، مکانیک، عمران و معماری و گروه هنر در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشجو می‌پذیرد.