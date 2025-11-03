به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امامان جمعه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، فرمانداران ویژه آبادان و خرمشهر، نمایندگان مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان، ورزشکاران، هنرمندان، بازاریان، دانش آموزان، دانشجویان و انجمن‌های مردم نهاد در پیامی از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: سیزدهم آبان ماه، نماد ظلم ستیزی و استکبار ستیزی ملت ایران و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

در شرایط حساس کنونی، تهدید‌ها و هجمه‌های همه جانبه دشمنان علیه کشور عزیزمان ایران همه باید در راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و برائت و انزجار از استکبار جهانی، شرکت کنیم.