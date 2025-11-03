پخش زنده
برای تسهیل تردد مردم، محدودیتهای ترافیکی در روز ۱۳ آبان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس پلیس راهور مهاباد گفت: از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر فردا در مسیر میدان فرمانداری تا میدان شهرداری و مسیر میدان آرد تا میدان شهرداری محدودیت کامل شدآمدی ایجاد میشود.
سرهنگ بختیاریان افزود: همچنین از پل پیروزی به سمت شهرداری نیز محدودیت تردد ایجاد شده است.
به گفتهی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مهاباد در خیابان طالقانی غربی و شرقی هم طرح محدودیت ترافیکی اجرا میشود.