مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در تبریز به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال توسط ماموران پلیس از یک منزل مسکونی در شهرستان تبریز، کشف و پرونده آن برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ارزش این دستگاهها حدود ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال از سوی کارشناسان برآورد شده است اظهار کرد: به این پرونده قاچاق در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.
در نیمه نخست امسال قاچاقچیان کالا و ارز و متخلفان صنفی در استان به پرداخت بیش از ۱۱ هزار و ۹۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.