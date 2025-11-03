مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی گفت: قاچاقچی ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در تبریز به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال توسط ماموران پلیس از یک منزل مسکونی در شهرستان تبریز، کشف و پرونده آن برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ارزش این دستگاه‌ها حدود ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال از سوی کارشناسان برآورد شده است اظهار کرد: به این پرونده قاچاق در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

در نیمه نخست امسال قاچاقچیان کالا و ارز و متخلفان صنفی در استان به پرداخت بیش از ۱۱ هزار و ۹۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.