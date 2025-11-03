تأکید بر تسریع عملیات ساخت در طرحهای نهضت ملی مسکن ایوانکی
در نشست مشترک مدیران و کارشناسان شرکت عمران شهرهای جدید با سازندگان و پیمانکاران در شهر جدید ایوانکی، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و موانع موجود بررسی شد و بر افزایش هماهنگی و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژهها تأکید گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، جلسه بررسی پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید ایوانکی با حضور فرزاد حسنی، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، حبیباله چاغروندی معاون فنی و مهندسی، سید مهدی میرجوادی مدیرکل دفتر توسعه و امور مسکن، و رضاخانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی برگزار شد.
در این نشست، چالشهای اجرایی، فنی و مدیریتی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران تأکید شد.
حاضران در جلسه بر اجرای دقیق برنامه زمانبندی، کنترل کیفیت ساخت و نظارت مستمر بر پروژهها تأکید کردند.
پس از نشست، بازدید میدانی از طرح های ۲۰۰ واحدی ایمنسازان و ۹۶ واحدی نور انجام شد و روند پیشرفت فیزیکی و اجرایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، مشکلات موجود در مسیر ساخت و راهکارهای رفع آنها بررسی شد.
مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید خواستار افزایش تعامل سازندگان و پیمانکاران برای تسریع عملیات اجرایی شدند.
همچنین بر اهمیت رعایت استانداردهای فنی و افزایش کیفیت ساخت در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن تأکید گردید.
در پایان مقرر شد گزارش دقیقی از پیشرفت پروژهها و نیازهای اجرایی برای تصمیمگیریهای بعدی به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ارائه شود.