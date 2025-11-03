در نشست مشترک مدیران و کارشناسان شرکت عمران شهر‌های جدید با سازندگان و پیمان‌کاران در شهر جدید ایوان‌کی، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و موانع موجود بررسی شد و بر افزایش هماهنگی و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تأکید گردید.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش، جلسه بررسی پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید ایوان‌کی با حضور فرزاد حسنی، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، حبیب‌اله چاغروندی معاون فنی و مهندسی، سید مهدی میرجوادی مدیرکل دفتر توسعه و امور مسکن، و رضاخانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوان‌کی برگزار شد.

در این نشست، چالش‌های اجرایی، فنی و مدیریتی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیمان‌کاران تأکید شد.

حاضران در جلسه بر اجرای دقیق برنامه زمان‌بندی، کنترل کیفیت ساخت و نظارت مستمر بر پروژه‌ها تأکید کردند.

پس از نشست، بازدید میدانی از طرح های ۲۰۰ واحدی ایمن‌سازان و ۹۶ واحدی نور انجام شد و روند پیشرفت فیزیکی و اجرایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مشکلات موجود در مسیر ساخت و راهکارهای رفع آنها بررسی شد.

مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید خواستار افزایش تعامل سازندگان و پیمان‌کاران برای تسریع عملیات اجرایی شدند.

همچنین بر اهمیت رعایت استانداردهای فنی و افزایش کیفیت ساخت در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تأکید گردید.

در پایان مقرر شد گزارش دقیقی از پیشرفت پروژه‌ها و نیازهای اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ارائه شود.