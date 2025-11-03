جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی، سازش و مذاکره با آمریکا را ذلت‌بارتوصیف کرد و آورده است آینده از آنِ ملت‌های آزاده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله ۱۳ آبان در روزشمار حوادث انقلاب اسلامی، از جمله روز‌های ماندگار و سرنوشت‌ساز است که باید گرامی داشته شود و درس‌ها و عبرت‌های آن مورد توجه قرار گیرد. این روز در بطن خود سه حادثه مهم و تأثیرگذار «دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳»، «شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷» و «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸» را جای داده است که هر یک از این رویداد‌ها نقشی تعیین‌کننده در روند نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند.

امروز، اما ۱۳ آبان به واسطه حرکت افتخارآمیز و بصیرت‌مدار دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی و افشای اسناد توطئه و فساد آمریکا بیش از هر چیز به عنوان نماد استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا شناخته می‌شود. حمله اخیر رژیم جنایتکار آمریکا به ایران با هدف نجات صهیونیست‌ها، برای نسل امروز درسی دوباره در امتداد آموزه‌های ۱۳ آبان است. اکنون بیش از هر زمان، ضرورت دارد منطق قرآنی و عقلانی مبارزه با ظلم و استکبار و ابعاد مختلف خباثت و فریبکاری آمریکا تبیین شود و رویکرد دینی و ملی مبارزه با استکبار با جدیت ادامه یابد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر دانشجو و دانش‌آموز اعلام می‌دارد که ملت ایران هرگز جنایات آمریکا و ایادی آن را فراموش نخواهد کرد و از مسیر مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان بازنخواهد گشت.

گرچه برخی افراد و جریان‌های سیاسی، تحت تأثیر تحلیل‌های نادرست و مسموم، منتقد منطق مبارزه با آمریکا هستند و با دعوت به سازش و مذاکره، نسخه‌هایی ذلت‌بار تجویز می‌کنند، اما ملت ایران همچنان بر آرمان‌های خود استوار است و در مسیر عزت‌خواهی و مقابله با استکبار، با ایمان و استقامت گام برمی‌دارد.

جنایات رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکا، در دو سال بمباران وحشیانه غزه به چنان رسوایی انجامیده است که خشم جهانیان را برانگیخته است. امروز جهان در حال بیداری و آگاهی روزافزون است و ملت‌های آزاده، آمریکا را پرچمدار ظلم و جنایت در جهان می‌دانند، تا جایی حتی که در خود آمریکا نیز مردم علیه اقدامات جنایتکارانه سردم داران شان به اعتراض برخاسته‌اند.

این بیداری جهانی، نتیجه سال‌ها روشنگری و پایداری ملت ایران و سایر ملت‌های مظلوم است و إن‌شاءالله موجب تسریع در افول آمریکا خواهد شد. بی‌تردید، آینده از آنِ ملت‌های آزاده است و جهان روز‌هایی زیبا و درخشان را در سایه نابودی ظلم، استکبار آمریکایی و صهیونیسم جهانی تجربه خواهد کرد.

همگان را به حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت می‌کنیم و با تجدید بیعت با امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر، بر استمرار آرمان مبارزه با استکبار تأکید می‌نماییم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم